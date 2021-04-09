شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن تسلم اتحاد الشركات المصرية مواقع العمل بالخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، تسلم اتحاد الشركات المصرية مواقع العمل بالقطاع الغربي بالخط الرابع للمترو «أكتوبر- عمرو ابن العاص».

وناقش وزير النقل المدير الاقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية(جايكا ماتسوناجا هيديكي ) لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة في شتى مجالات النقل، كما أشاد المدير الاقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وبالتعاون مع وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق معرباً عن سعادته البالغة بمررو الخط الرابع للمترو بالمتحف المصري الكبير عند محطة المتحف المصري الكبير بما يساهم في خدمة الحركة السياحية وتنقل المواطنين، مشيرا إلى أنه تابع بسعادة بالغة الحدث المصري التاريخي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة والذي يدل على عراقة تاريخ وحضارة الشعب المصري مؤكدا انه يتوقع حدث بمثل هذا الزخم عند افتتاح المتحف المصري الكبير.

ثم ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة)، والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات (المقاولون العرب- بتروجيت – كونكورد – حسن علام)، حيث تم تسليم مواقع العمل بمحطات (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف المصري الكبير- الرماية- الأهرامات) لاتحاد الشركات، وتم وضع الأسوار الخارجية لمواقع العمل بالمحطات كما تم الإنتهاء من أعمال الحفر الاستكشافي وأعمال الجسات، وبدأت أعمال Guide Wall وتوريد ماكينات حفرDiaphragm Wall في محطة الأهرامات وبدأت أعمال الحفر بمحطة حدائق الأشجار .

كما أكد الجانبان على أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بالطرح لأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة- عمرو بن العاص وعلى أهمية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة.

كما تناول الجانبان أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وعلى سهولة تنقل المواطنين وكذلك اهمية مترو الأنفاق في تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم التأكيد على ان الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة لهم الأولوية القصوى في مشروعات الهيئة القومية للانفاق. حيث يتم تجهيز المحطات والقطارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فمثلا جميع محطات الخط الثالث مزودة ( المصاعد المتحركة-- المقاعد المخصصة في عربات المترو- توفير علامات خاصة لذوي الإجتياجات الخاصة.- تركيب إنذارات للتحذير من قدوم القطارات. كما سيتم في الخط الرابع للمترو تركيب بوابات على الأرصفة المزدحمة لحماية المواطنين وكذلك تنفيذ كل الوسائل التي تسهل تنقلاتهم في المحطات التي لايتوافر فيها بعض هذه الوسائل وخاصة في الخطين الأول والثاني للمترو.