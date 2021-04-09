شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تواصل تطعيم العاملين بالسياحة ضد كورونا.. ومطالب بضم المرشدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



لليوم الثاني واصلت وزارة الصحة بالتنسيق مع غرفة المنشات الفندقية بالبحرالأحمر تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحر الأحمر ضد فيروس كورونا المستجد حيث تم تجهيز احد الاماكن بمدينة الغردقة كمركز تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحى بمحافظة البحرالأحمر ما يساهم ذلك في تنشيط حركة السياحة وتوافق مصر مع أي اشتراطات صحية دولية عند عودة حركة التنقل بين الدول.

وأكد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن ذلك ياتي في ظل اتخاذ الدولة إجراءات للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وحرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

فيما طالب المئات من أعضاء نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر الذين يعملون في رحلات التفويج السياحي اليومي بين المقاصد السياحية الأثرية بين الغردقة والأقصر والقاهرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بضم المرشدين السياحيين إلى قائمة العاملين بقطاع السياحية لتمكينهم من التطعيم ضد فيروس كورونا باعتبارهم في الخطوط الأمامية بتعاملهم مع السائحين مباشرة في ظل انفراجة نسبية في السياحة القادمة من أوكرانيا وبلاروسيا ورومانيا وبولندا والتشيك وزيادة عدد رحلات الافواج السياحية في رحلات اليوم الواحد لمدينتي الاقصر والقاهرة.

وأوضح بشار أبوطالب نقيب المرشدين بالبحر الأحمر أن تطعيم العاملين بقطاع الارشاد السياحي لايقل أهمية عن تطعيم العاملين بالفنادق والقرى السياحية لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.