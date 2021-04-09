شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات الأطفال 2021.. كراميش وكرتون نتورك وميكي وطيور الجنة وMBC3 وسمسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث على موقع جوجل من الأمهات والمواطنين عن تردد قنوات الأطفال الجديدة التي تقدم برامجها للأطفال خصوصًا في مرحلة ما قبل الحضانة، وكما يبحث قطاع كبير من المواطنين عن قنوات الأطفال التعليمية باللغة الانجليزية وكذلك القنوات التي تعرض أفلام الكارتون القديمة مثل أفلام كارتون توم وجيري وميكي وبطوط.

ويكثر البحث عن تردد قنوات الأطفال ومن أهمها تردد قناة كرتون نتورك CN Arabia، وكذلك تردد قناة طيور الجنة وتردد قناة طيور بيبي وأيضًا تردد قناة ميكي وكذلك تردد قناة كراميش الجديد، وكذلك تردد قناة مودي كيدز وبالإضافة إلى تردد قناة MBC3 للأطفال وتردد قناة دودو كيدز وتردد قناة أطفال ومواهب وتردد قناة سمسم وتردد قناة ماجد وتردد قناة كوجي وتلك القنوات يتم بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات.

تزايد البحث عن تردد قناة كروتون نتورك cartoon network الجديد المعرفة باسم CN Arabia والتردد كما يلي:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

ارتفع معدل البحث عن بشكل كبير عن تردد قناة كراميش الجديد 2021 Karameesh وهو كما يلي:

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11475

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11528

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11396

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12221

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11483

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11636

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي: نايل سات

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