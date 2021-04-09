شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن انتهاء الرسومات الهندسية لأعمال فرعها بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال التأهيل والتجهيز المطلوبة لفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والاستعداد لبدء الأعمال التنفيذية خلال فترة قصيرة، تمهيداً لبدء الدراسة بالفرع اعتبارا من العام الأكاديمي بعد القادم 2023، خاصة أن الفرع يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم كافة أشكال الدعم لإنشاء الفرع بما يحقق أهداف التنمية لشعب جنوب السودان.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان الدكتور ألبينو بول، والوفد المرافق له جامعة الإسكندرية مساء أمس.

تبدأ بـ4 كليات ولجنة هندسية لمعاينة الموقع .. تعرف على موعد بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية فى جنوب السودان (صور)

وذكرت الجامعة اعتزام لجنة هندسية زيارة الأرض المخصصة لفرع الجامعة بجنوب السودان خلال الفترة القادمة لدراسة مراحل التنفيذ، والاتفاق على الخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة وصولاً إلى افتتاح فرع جامعة الإسكندرية في تونج العام الأكاديمي بعد القادم، موضحة أنه سيتم البدء بأربع كليات هى الزراعة والطب البيطري والتربية والتمريض وأن الدراسة ستكون على أحدث الطرق العلمية وتعتمد على البرامج بالساعات المعتمدة، ويتم من خلال الفرع دعم وتشجيع ريادة الأعمال والعمل علي تمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وتسويقها على هيئة منتجات وابتكارات تقنية وتكنولوجية، كما أكد حرص الجامعة على التعاون على الصعيد العلمى والأكاديمي مع جامعات جنوب السودان بما يحقق خدمة الأهداف التنموية المشتركة ومصلحة الشعبين على كافة المستويات.

تبدأ بـ4 كليات ولجنة هندسية لمعاينة الموقع .. تعرف على موعد بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية فى جنوب السودان (صور)

بدوره، أعرب الوزير ألبينو عن تقدير بلاده لموقف مصر ودعمها لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق الأمن والسلام الداخلي، وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالشباب لما لمسه من عمل جاد خلال زيارته للأكاديمية الوطنية للتدريب والدور الذى تقدمه لتأهيل الكوادر الشبابية متمنيا نقل ذات النموذج لدولة جنوب السودان.

وأشار الى أن سياسة بلاده تسعى إلى بناء الإنسان ولاسيما الشباب كمحور أساسي للتنمية، لافتاً إلى أن الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية المزمع إنشاؤها بمدينة جوبا ستكون نواة للتنمية الحقيقية من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة الإسكندرية للنهوض بمنظومة التعليم العالي بجنوب السودان.

وأعرب الوزير عن طموحه أن تمتد أواصر التعاون لتشمل كافة التخصصات العلمية وليس الكليات المزمع إنشاؤها فقط، وأضاف أن بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية جنوب السودان يتضمن برامج لتدريب وتأهيل الرياضيين مدتها ثلاثة أشهر، وبرامج أخرى فى التخصصات الرياضية المختلفة بالإضافة لإمكانية التعاون المستقبلي مع جامعة الإسكندرية لتقديم منح على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا للشباب بجنوب السودان، وقال أيضاً إن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الموارد البشرية وكمية هائلة من الثروة السمكية و40 مليون رأس ماشية ومنتجات زراعية، مؤكداً إمكانية التعاون والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين لخدمة الأغراض التنموية فى البلدين الشقيقين.

تبدأ بـ4 كليات ولجنة هندسية لمعاينة الموقع .. تعرف على موعد بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية فى جنوب السودان (صور)