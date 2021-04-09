شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية لتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى فى المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر ، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاة القادم من محافظات الصعيد إتجاه القاهرة بطول المسافة المشار إليها، هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد :

منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها وسيارات النقل الجماعى (الأتوبيس – المينى باص) من السير بالطريق الصحراوى الشرقى للقادم من القاهرة إتجاه بنى سويف على أن يتم تحويلها من محطتى رسوم حلوان والكريمات إتجاة الطريق الدائرى الإقليمى لإستخدام طريق أسيوط الغربى.

السماح للسيارات الملاكى وسيارات الأجرة والميكروباص القادمة من القاهرة إتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد بالسير على الطريق الصحراوى الشرقى وحتى نفق الزعفرانة ما بعد محطة رسوم الكريمات بحوالى 4 كيلو متر فى إتجاه بنى سويف على أن يتم تحويل تلك السيارات إلى منزل طريق الزعفرانة لإستخدام الطريق الشرقى القديم وحتى بنى سويف.

الإتجاه القادم من محافظات الصعيد وبنى سويف اتجاه القاهرة:

نظراً لغلق هذا الإتجاه من المسافة من مخرج بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات لتنفيذ الأعمال سيتم تنفيذ الآتى:-

تخصيص المسافة من منزل بنى سويف وحتى نفق الزعفرانة بالإتجاه المقابل (القادم من بوابة الكريمات بنى سويف) بكامل عرض هذا الإتجاه (3حارات مرورية) لصالح حركة السير لكافة أنواع المركبات القادمة من محافظات الصعيد إتجاه القاهرة.

الطريق فى المسافة من نفق الزعفرانة وحتى محطة رسوم الكريمات فى إتجاه القاهرة (بطول 4 كيلو متر تقريباً) سيتم إستخدامها لحركة السير فى الإتجاهين (بواقع حاره ونصف لكل إتجاه) .

جارى البدء فى تنفيذ الإجراءات المرورية السالف الإشارة اليها إعتباراً من يوم السبت الموافق 10/4/2021 م ولمدة 4 أشهر لحين إنتهاء أعمال تطوير الإتجاه القادم من بنى سويف إتجاه القاهرة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور بنى سويف بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.