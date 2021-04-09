شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تجتاز تقييم مخاطر السلامة لشركة GHS الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتازت الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، تقييم مخاطر السلامة على كافه الأنشطة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية، وذلك من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة التى تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 4 وحتى 8 أبريل الجارى.

وتعد هذه الزيارة الثالثة للشركة الأمريكية، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ الزيارة الأولى خلال الفترة من 14 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2018 والزيارة الثانية خلال شهر أغسطس لعام 2019، لإجراء تقييم شامل لمخاطر السلامة لجميع الأنشطة المرتبطة بالتشغيل وخدمة الطائرات.

وخلال الاجتماع الختامى الذي عقد برئاسة الطيار عمرو أبو العينين القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من رؤساء الشركات التابعة، وقيادات مصر للطيران، أعرب أبو العينين عن سعادته بإجتيار هذا التقييم الهام الذي جاء في ظروف استثنائية تمر بها صناعة الطيران المدني علي مستوي العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقدم التهنئة لجميع العاملين بشركات مصر للطيران علي اجتياز التقييم وتعاونهم المشرف مع فريق عمل التقييم.

وأكد أبو العينين، أنه يتم إجراء التقييم نيابة عن المشاركين في برنامج تأمين مصر للطيران من أجل التحقق من امتثال مصر للطيران لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والممارسات الموصى بها (SARPs) ، والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والتوافق مع أفضل الممارسات الحالية في صناعة النقل الجوي كما تنعكس في إصدارات الـ IOSA لمراجعات السلامة والممارسات الموصى بها.

وأضاف أبو العينين، أن هذا التقييم يشمل على سبيل المثال لا الحصر تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران، ونظام إدارة الجودة، ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران، وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات، وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكافة الأنشطة، وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا ً إلى أقل مستوى من تلك المخاطر .

وإضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، قائلا: "لقد استند فريق المراجعة في تنفيذ هذه التقييمات إلى المراجعة الشاملة للأدلة المادية التشغيلية والفنية لشركة مصر للطيران، والمقابلات مع بعض العاملين من القيادات والصفوف الأمامية وكذلك تنفيذ بعض التفتيشات على تنفيذ الخدمة لبعض الرحلات سواء الخدمة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي، وأيضا الخدمات المقدمة للمسافرين على متن طائرات شركة مصر للطيران في جميع مراحل التعامل معهم حتى أثناء الرحلات الجوية".

وقدمت شركة GHS تقريرا يفيد بأن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقًا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري، وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.

وفي نهاية المراجعة والتقييم الشامل لشركة مصر للطيران، أعرب رئيس فريق المراجعة GEORGE SNYDER عن خالص الشكر والتقدير لشركة مصر للطيران وتعاون فريق العمل المشارك في المراجعة الذي ساعد على تحقيق جميع أهداف التحقق من حالة الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة لإدارة المخاطر خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عالي من الاحترافية وجودة الأداء.

كما أشار إلى أن استراتيجيات شركة مصر للطيران للحد من المخاطر يتم تنفيذها باحترافية بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الصحيحة لكلا من هذه المخاطر بعد تحقيق الأداء المتفوق خلال المراجعات الثلاث وتجديد شهادة الـ IOSA ، بالإضافة إلى تجديد شهادة الـ ISAGO ، تواصل شركة مصر للطيران إثبات التزامها المستمر بالامتثال التنظيمي، والتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، وذلك من خلال أفضل الممارسات في مجال صناعة النقل الجوي.