شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تُشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم في جميع مديريات الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة الداخلية ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم، من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام، وتقديم الدعم المعنوى لهم وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال والقائمين على إدارات دور الرعاية، لحرص وزارة الداخلية على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام أجهزة الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصرى، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل ودفع مسيرة التنمية والإزدهار، وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.