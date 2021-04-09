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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.

-البطاطس 4.5 جنيه .

-البصل الأبيض 4.5 جنيه.

-البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.

-الكوسة بـ 9 جنيهات.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 8 جنيهات.

والجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

-الفلفل الألوان 30 جنيها .

-الليمون بـ 24 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.

-اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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