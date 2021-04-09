شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات بمناطق زهراء مدينة نصر ومدينة الأمل.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف 4000 – بعض مناطق مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقا )، لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم، نتيجة لتنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع أعمال الكوبرى.

وأهابت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.