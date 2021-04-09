شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية وجنوب السودان يوقعان بروتوكول تعاون لبناء جيل من القادة الرياضيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور ألبينو بول وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، بروتوكول التعاون المشترك بهدف التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور خالد حمودة عميد كلية التربية الرياضية للبنين الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد السابق، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، والدكتور تونج كور الأمين العام للجنة الأولمبية بجنوب السودان، ووفد من مستشارى ومسئولي الوزارة بجنوب السودان.

وبحسب الجامعة، يأتي التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين بين مصر وجنوب السودان، موضحة أن التعاون سيتم من خلال كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية وفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وأضافت أن بروتوكول التعاون يتضمن التعاون في بناء جيل من القادة الرياضيين من طلاب وشباب جمهورية جنوب السودان بما يؤهلهم لقيادة الحركة الرياضية الوطنية، فضلاً عن تطوير الإطار الأكاديمي بين الطرفين في مجال علوم الرياضة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان ستتضمن إتاحة الفرصة لعدد من طلاب جنوب السودان قضاء فترة تدريب في المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع علوم الرياضة، وإيفاد أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية من جامعة الإسكندرية، والمشاركة في المؤتمرات المنعقدة في كلتا الجهتين، والمشاركة في إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الإدارة الرياضة.

جامعة الإسكندرية وجنوب السودان توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين (صور)

جامعة الإسكندرية وجنوب السودان توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين (صور)

من جانبه، قدم الوزير ألبينو بول الشكر لجامعة الإسكندرية على الدعم والرعاية التي تقدمها للطلاب من دولة جنوب السودان، لافتاً إلى أنه سعيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية التي تعد إحدى أكبر الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى أن التعاون يعكس عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، وأكد أنه بموجب الاتفاقية سوف تستضيف دولة جنوب السودان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وإقامة البرامج التدريبية بدولة جنوب السودان.

جامعة الإسكندرية وجنوب السودان توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين (صور)