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شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ الآن على المصري اليوم أهم أخبار صباح الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستعرض جريدة المصري اليوم لقرائها أهم الأخبار خلال الفترة الصباحية وهي كالتالي:
- بدء غلق جزئي لـ كوبري الدقي لمدة 3 أيام
- فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021.
- جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي
- سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة
- وظائف لخريجي هندسة بمحطات إنتاج الكهرباء برأس غارب
- وزير الكهرباء يتفقد موقع محطة الضبعة النووية برفقة وفد روسي
- كورونا يُجبّر 9 إيبارشيات ومطرانيات وأديرة على تعليق الزيارات
- تحرش بزوجته فانهال عليه طعنًا ولم يتركه إلا جثة هامدة
- القبض على مصريين ضمن تشكيل عصابي للنصب على الشركات بالسعودية
- 3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا
- يوسف أوباما: «وارد اللعب بقميصه ولكن في حالة وحيدة»
- زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء لزوجها: «تعبان أوي وادعوا له»
- مؤمن زكريا يعبر عن استيائه من الأهلي ( وفيديو)
- شوبير يعلن إصابة جديدة في دفاع الاهلي قبل مواجهة سيمبا
- الرئيس الأمريكي : العنف المسلح يحرجنا دوليًا