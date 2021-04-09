أخبار مصر

اقرأ الآن على المصري اليوم أهم أخبار صباح الجمعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعرض جريدة المصري اليوم لقرائها أهم الأخبار خلال الفترة الصباحية وهي كالتالي:

- بدء غلق جزئي لـ كوبري الدقي لمدة 3 أيام

- فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021.

- حالة الطقس اليوم الجمعة

- جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

- سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

- وظائف لخريجي هندسة بمحطات إنتاج الكهرباء برأس غارب

- وزير الكهرباء يتفقد موقع محطة الضبعة النووية برفقة وفد روسي

- كورونا يُجبّر 9 إيبارشيات ومطرانيات وأديرة على تعليق الزيارات

- تحرش بزوجته فانهال عليه طعنًا ولم يتركه إلا جثة هامدة

- القبض على مصريين ضمن تشكيل عصابي للنصب على الشركات بالسعودية

- 3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا ‏

- يوسف أوباما: «وارد اللعب بقميصه ولكن في حالة وحيدة»

- زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء لزوجها: «تعبان أوي وادعوا له»

- مؤمن زكريا يعبر عن استيائه من الأهلي ( وفيديو)

- شوبير يعلن إصابة جديدة في دفاع الاهلي قبل مواجهة سيمبا

- الرئيس الأمريكي : العنف المسلح يحرجنا دوليًا

- إيران تفرج عن سفينة كورويا الجنوبية المحتجزة منذ يناير

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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