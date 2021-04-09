وزير الكهرباء يزور موقع إنشاء محطة الضبعة النووية برفقة وفد روسي رفيع المستوى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، بزيارة للموقع الإنشائي بالضبعة، برفقة الدكتور ألكسندر لوكشين نائب رئيس شركة روساتوم للتشغيل ، ورئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت « المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة »، ووفد روسى رفيع المستوى من شركة روساتوم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومساعد وزير التربية والتعليم وبصحبتهم السادة المشرفين على المشروع من شركة روس أتوم المنفذة للمشروع ووفد من قيادات هيئة المحطات النووية .

وصرح الوزير بأن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة «يعتبر من العلامات البارزة في العلاقات المصرية الروسية وهو بلا شك من أهم مشروعات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية ويرتقى بتلك العلاقات إلى اَفاق استراتيجية جديدة. وقد كان من المهم حسن اختيار الشريك القادر على إنشاء تلك المنظومة بما لديه من خبرات تراكمية في هذا المجال والقدرة على إنشاء وتنفيذ تلك المنظومة بأعلى معايير الأمان والتي توفرت في دولة روسيا متمثلة في شركة روساتوم. ومما لا شك فيه أن التعاون في هذا المشروع سيكون ملتقى للكفاءات الفنية وذوى الخبرة بين الجانبين المصرى والروسى، بالإضافة إلى تحقيق نمو اِقتصادى واِجتماعى لمصر من خلال توليد طاقه نظيفة واقتصادية لعقود زمنية قادمة».

ومن جانبه، قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه تحية للقائمين على المشروع من الجانب الروسي، معربا عن أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات المصرية الطموح والجارى تنفيذها في الوقت الراهن محققا حلما مصريا يهدف إلى الاستخدام السلمى للطاقة النووية من أجل توليد طاقة كهربائية بشكل اقتصادي وآمن. ومع الإشراف المستمر والشراكة البناءة بين الجانبين المصرى والروسى سوف يؤدى بالضرورة إلى نتائج متميزة ستكون إحدى ثمارها نجاح تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأعرب الدكتور ألكسندر لوكشين عن مدى التعاون الفعال بين الجانب المصري والروسي والعمل كفريق واحد و « إننا في روساتوم فخورون جدا بتكليفنا ببناء أول محطة للطاقة النووية في مصر. وندرك مسؤوليتنا ومستعدون لبذل كل ما بوسعنا من أجل إنجاز هذا المشروع بنجاح ».

وقام السيد الوزير والوفد المرافق لسيادته بالتوجه إلى موقع إنشاء الرصيف البحرى بموقع الضبعة والمخطط أن يستخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة، كما قام بتفقد أماكن اٍنشاء الوحدات النووية بالموقع، حيث تم الاطلاع على الموقف الإنشائى وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع.

وعقب ذلك قام الدكتور شاكر والوفد المرافق بزيارة إلى المدينة السكنية للخبراء الروس العاملين بالموقع، حيث تم تفقد إحدى الوحدات السكنية المؤقتة هناك كنموذج، وكذلك مركز الألعاب الرياضية والمدرسة ودار الحضانة ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع، حيث أشاد الوزير بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ أعمال المدينة السكنية والرصيف البحري.

واختتمت الفعاليات بالتوجه إلى مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية، وقد استقبل دكتور عمرو بصيلة مساعد وزير التربية والتعليم الوفد، وقام الطلاب بتقديم التحية للوفد باللغة العربية والإنجليزية والروسية. وتفقد الدكتور شاكر والوفد المرافق الفصول الدراسية والطلاب مما أعطى دفعة للطلاب.

تعد مدرسة الضبعة الفنية أحد أهم الروافد الأساسية للكوادر البشرية لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، وإحدى الممارسات الجيدة التي تسهم في تدعيم القبول المجتمعي للمشروع، والتي أثنت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مهمة تقييم البنية التحتية لجمهورية مصر العربية « INIR » وهناك نهوض بالعملية التعلمية بالمدرسة وتطويرها بهدف تخريج جيل من الموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، وبما يحقق مزيدا من التقدم والرقى لمصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

تتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN3+ والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.

ويتم تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسى فقط على إنشاء المحطة، بل سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.. علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.

وزير الكهرباء يزور موقع إنشاء محطة الضبعة النووية برفقة وفد روسي رفيع المستوى