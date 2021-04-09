شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 400 موظف بالأقصر ضمن المبادرة القومية «المسؤول الحكومي المحترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، فعاليات ختام التدريب الخاص بالمبادرة القومية لبرنامج «المسؤول الحكومي المحترف» والذي نفذته الأكاديمية الوطنية للتدريب داخل محافظة الأقصر في مقر مكتبة مصر العامة بداية من 14 مارس 2021 حتي 8 أبريل 2021 .

واستهدفت المبادرة تدريب نحو 400 متدرب من العاملين بعدد من الجهات الحكومية بالأقصر وعقد التدريب داخل قاعات المكتبة، بالإضافة إلى التدريب ( الأون لاين ) لمدة 20 يوما.

ونقل نائب المحافظ تحيات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للمدربين والمتدربين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة الدكتورة رشا راغب، موجها شكره لفريق عمل الأكاديمية المسؤول عن التدريب بالاقصر ومثمنا جهود إدارة التدريب بديوان عام محافظة الاقصر بقيادة نعمة حجاج حساني.

وأكد نائب المحافظ على أهمية التطبيق العملي والاستفادة من مخرجات التدريب والخروج بنتائج إيجابية تسهم في أداء الموظف واجباته بشكل يحقق رضا المواطن .

كما استمع نائب المحافظ إلى آراء المتدربين الذين أشادوا بجودة التدريب وتميز المحاضرين معربين عن تقديرهم لفريق عمل الأكاديمية وإدارة التدريب بديوان عام المحافظة لتقديمهم كافة التسهيلات التي ساعدت على نجاح العملية التدريبية مطالبين بعقد المزيد من التدريبات التي تعمل على الارتقاء بمستوى أداء الموظف للوصول إلى درجة الاحتراف.