شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء محطات الصرف الصحي بقرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، شهدت تسليم 4 مواقع جديدة بقرى منية جناج، إبطو، الشباسية، الصافية، لإنشاء محطات الصرف الصحي عليها، ضمن مشروع آفاق 2020 المرحلة الثانية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مدن وقرى المحافظة ستشهد تسليم عدد من المواقع لإقامة مشروعات الصرف الصحي ، وطرح مشروعات أخرى في العديد من القرى وخاصة في مطوبس ، لاستكمال البنية التحتية لخدمة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار تحسين خدمة الصرف الصحي، بتكلفة وتنفيذ شبكات صرف صحى مخططة للقضاء على الصرف العشوائي على المصارف حفاظا على البيئة، والحد من التلوث، بحضور نائب رئيس المدينة لشؤون القرى ، محمد جميل استشاري الاتحاد الأوروبي كمونكس ، والمهندس محمد عبده، والمهندس محمد هنداوي ، والمهندس محمد هشام بالجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الشركات المنفذة، ورؤساء قرى شابة والعجوزين ومحلة دياى وكفر مجر وعدد من أهالي كل قرية.

صرف صحي

صرف صحي

صرف صحي