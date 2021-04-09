شكرا لقرائتكم خبر عن «عاود الانخفاض».. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاود سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، 9 أبريل 2021، انخفاضه مرة ثانية بعدما ارتفع بالأمس حيث حقق انخفاض قدره 5 جنيهات للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس الخميس .

وعالميا انخفض سعر الذهب بشكل ملحوظ محققا انخفاضا قدره 11 دولا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الجمعة، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1751.05 $ للأونصة محققه انخفاض بنسبة 0.41%، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% .

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 771.28 جنيه وكان بنهاية التعاملات مساء الخميس، 776.36 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 1،745.07 $ بينما كانت في نهاية التعاملات مساء الخميس، 1،756.76 $ .

« المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في في نهاية التعاملات مساء الخميس 8 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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