شكرا لقرائتكم خبر عن «كل نقطة بتفرق».. حملة لترشيد استهلاك المياه بالنادى الأهلي بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ثانى فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، بمقر النادى الأهلى بمدينة نصر، تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادى، وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان، لتشمل تنفيذ انشطة وحملات توعية تفاعلية تستهدف أعضاء النادي والمترددين عليه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وجمعية «حافظ على مياه مصر».

وشملت فعاليات الحملة تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية، بهدف تعليم الاطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وكيفية الإبلاغ عن الأعطال بصورة مبسطة، من خلال نشاط تفاعلى يشارك به الطفل من خلال استخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى في الرسم، والتلوين وغيرها.

كما نفذت الحملة عددا من الأنشطة الجديدة، منها: حل ألغاز ومغامرات البحث عن نقطه المياه من خلال «مهمة في الدور الرابع» والتى من خلالها يتقمص الأطفال شخصيات مفتشين يكشفون سر اختفاء المياه والأدوات والطرق للحفاظ عليها، من خلال لعبة تعليميه وشيقة.

وأتاحت الشركة من خلال مركز خدمة عملاء متنقل تقديم الخدمات من تعاقدات، تحصيل فواتير وشكاوى، والعديد من الأنشطة التعليمية المختلفة لكل الفئات العمرية، بداية من سن الخامسة، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المياه والصرف الصحي.