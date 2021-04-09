شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لخريجي هندسة برأس غارب بمحطات إنتاج الكهرباء (التخصصات والأوراق المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر برئاسة اللواء حامد أحمد، أنه في اطار جهود معاونة الشباب في إيجاد وظائف، أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح عن حاجتها لتخصصات هندسية للعمل بالموقع بمرتبات مجزية.

وتشمل الوظائف المطلوبة هندسة ميكانيكا – هندسة إلكترونيات – هندسة حاسبات – هندسة تحكم.

وتقدم الطلبات إلى مدير إدارة العلاقات العامة- بمجلس المدينة اعتبار من يوم ١٠ ايريل ولمدة عشرة أيام.

المستندات المطلوبة هي: صورة من C V- شهادة المؤهل- بطاقة الرقم القومي – شهادة الميلاد – شهادة الخدمة العسكرية- رقم التليفون، على أن يتم إخطار المتقدمين بعد انتهاء المدة المطلوبة بموعد إجراء المقابلة مع مندوب الشركة.