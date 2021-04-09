شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر 9 إيبارشيات ومطرانيات وأديرة على تعليق الزيارات .. وتدابير جديدة للعبادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجبر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أديرة إيبارشيات ومطرانيات على تعليق الزيارات والاعتذار عن عدم استقبال الشعب والآباء الكهنة وأسر الرهبان خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس، وحتى إشعار آخر.

وأكد رؤساء الاديرة والإيبراشيات التي أعلنت التدابير الجديدة بها، أن الأوضاع الصحية المصاحبة للفيروس وتزايد أعداد الإصابات يومياً كان الدافع لاتخاذ مثل هذه القرارات التي اعتبروها صعبة على الكنيسة والشعب ذاته لحرمانه من ممارسة العبادات الطقسية في الكنائس وزيارة الاديرة للاشباع الروحي.

وشملت قائمة الأديرة والايبراشيات، دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة ودير الشهيد العظيم مار بقطر ابن رومانس في الخطاطبة ودير القديس الأنبا موسى القوي بالعلمين ودير القديس العظيم مارمينا العجائبى في كينج مريوط غرب الإسكندرية، حيث أعلنت الأديرة اعتذارهم عن عدم استقبال الزائرين، كما أعلنت مطرانية ابوقرقاص وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس برئاسة الأنبا فيلوباتير اسقف ابو قرقاص عدة قرارات من بينها تأجيل زيارته إلى باقي الكنائس حتى عيد القيامة المجيد وتحسن الظروف بسبب كورونا ومنع الزحام وتعليق صلاة التسبحة الأسبوعية والتي كان مقرراً لها أن تقام الجمعة من كل أسبوع في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالفكرية وتحديد عدد الحضور بالاجتماع العام بحد أقصى فردين بكل مقعد في الكنيسة.

كما أصدرت إيبارشية شرق المنيا وتوابعها 8 قرارات، من بينها الاتفاق على إقامة القداسات بنسبة 25% من السعة الخاصة بالكنيسة وحضور القداسات بالحجز المسبق وتعليق الاجتماعات، وضوابط الجنازات التي تقام بحضور 20 فردا ومنع الزيارات المنزلية والافتقاد يتم على الاتصال التليفوني وتعليق صلاة الحميم وتبريك المنازل وأن تكون المعمودية بحضور الأسرة فقط واتباع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا على يُعمل بالقرارات من اليوم الجمعة 9 أبريل وحتى إعادة تقييم الوضع في الأسابيع القادمة.

وأصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذوكس في نجع حمادي، بيانا برئاسة الأنبا كيرلس اسقف نجع حمادى وتوابعها ورئيس دير الأنبا بضابا، أنه في ظل هذه الظروف الوبائية تقرر تعليق الصلاة من يوم الاثنين الموافق 12 ابريل وحتي إشعار آخر واقتصار الصلاة على الآباء الكهنة وقليل من الشمامسة، ويسري قرار تعليق الصلاة على جميع كنائس الإيبراشية ودير الانبا بضابا، على أن يلتزم الآباء الكهنة والشمامسة والشعب بإجراءات كورونا.

وأصدر دير القديس مارمينا العجايبي في كينج مريوط الاعتذار عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وأسر الآباء الرهبان والأسر الراغبة في معمودية أطفالها وذلك بدءا من يوم 24 ابريل وحتى 4 مايو، كما أصدرت مطرانية أخميم قرارا بتعليق القداسات بالكنائس اعتبارا من اليوم الجمعة 9 أبريل بالإضافة إلى تعليق الخدمات والأنشطة بسبب كورونا وعلى الآباء استمرار القداسات اليومية مع عدد من الشمامسة ولا مانع من أن يأتي الإنسان إلى الكنيسة بعد القداسات للصلاة فيها.

وأصدر أسقف المنيا الأنبا مكاريوس 10 قرارات بسبب كورونا، بينها استمرار إقامة القداسات بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة وإيقاف الأنشطة والاجتماعات والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والاستعانة في ذلك بفرق الكشافة وتعليق الزيارات المنزلية والمستشفيات والافتقاد يقتصر على الآباء والخدام على التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، وغلق قاعات العزاء تماما حتى إشعار آخر وتعليق القداسات في أي كنيسة يحدث فيها مخالفة التعليمات، على أن يعمل بالقرار بدءاً اليوم وحتى 22 أبريل حيث يتم الإعلان عن تدابير أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

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