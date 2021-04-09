شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعادة تطبيق قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت عملية بيع وتداوال الأكياس البلاستيك بمدينة الغردقة لنقطة الصفر بعد نحو عام ونصف من تطبيق وصدور قرار محافظ البحر الأحمر بحظر استخدامها واستبدال الورقية أو أحادية الاستخدام بها.

كما توقفت مبادرات التوزيع المجانية للأكياس صديقة البيئة القابلة للتحلل والتي كانت تتبناها الجمعيات الأهلية ووزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر، حيث لم يتم توزيع أي أكياس وشنط صديقة للبيئة منذ نحو عام.

وكشف العاملون بجمعيات حماية البيئة بالغردقة أن اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق المبادرة وملاحقة المخالفين والتفتيش على المنشآت والمحال والأسواق توقفت عن عملها في تحرير أي مخالفات لاستخدام الأكياس البلاستيك منذ نوفمبر ٢٠١٩ ولم يتم تكليفها بأي حملات منذ هذه المدة بالرغم من توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمسؤولي محافظة البحر الأحمر ووزارة البيئة بالاستمرار في تطبيق قرار حظر الاستخدام.

ومن جانبها، طالبت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر مسؤولي مراكز الغوص واللنشات السياحية بمدينة الغردقة بالالتزام بتنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية آحادية الاستخدام وأهمية الالتزام بهذا القرار للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية.

وقررت الغرفة تشكيل لجان تفتيش ومتابعة للمرور على العائمات البحرية بشكل مفاجئ للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار، وسوف يتم تطبيق غرامة بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه على المخالفين، وطالبت الغرفة مسؤولي اللنشات السياحية بالالتزام بالقرار حرصاً على الحياة البحرية وحماية الثدييات والشعاب المرجانية وتجنباً للغرامات المعلنة.