شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن البدء فى رفع قدرة خط الربط مع السودان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة في أن تتحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة بين مصر وأوروبا وإفريقيا ودول الخليج.

ويرصد الخليج 365 كل ما يريد معرفته عن مشروع الربط بين مصر والسودان والتطورات التى حدثت بالخط وهى كالآتي:

1. تم إنشاء خط الربط مع بين مصر والسودان ليتحمل حتى 300 ميجا وات.

2-نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى إطلاق التيار الكهربائي بالخط بقدرة 80 ميجا وات منذ ما يقرب من عام.

3-خصصت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة مبلغ 453 مليون جنيه لرفع قدرة خط الربط مع السودان من 80 ميجا وات إلى 300 ميجا وات.

4- يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية.

5- تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى.

6- يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

6- أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى و بأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر.

7- تم إنشاء خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، تعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS .

9- بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في توريد وتركيب أجهزة المعوضات لرفع قدرة خط الربط بين البلدين .

10-تستغرق مدة توريد وتركيب أجهزة المعوضات 18 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

11.من المتوقع تشغيل خط الربط مع السودان بقدرة 300 ميجا وات أكتوبر 2022.