شكرا لقرائتكم خبر عن صور حصرية لمدينة "صعود آتون المفقودة" المكتشفة حديثا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد " الخليج 365 " بأول صور حصرية من داخل موقع اكتشاف جديد ينضم للحضارة التاريخية بمصر فى عاصمة الحضارة الفرعونية القديمة "مدينة طيبة" محافظة الأقصر حالياً، حيث اكتشفت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس المدينة المفقودة تحت الرمال والتي كانت تسمى "صعود آتون"، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3000 عام.



مدينة صعود آتون المفقودة (1)



مدينة صعود آتون المفقودة (2)



مدينة صعود آتون المفقودة (3)



مدينة صعود آتون المفقودة (4)



مدينة صعود آتون المفقودة (5)



مدينة صعود آتون المفقودة (6)



مدينة صعود آتون المفقودة (7)



مدينة صعود آتون المفقودة (8)



مدينة صعود آتون المفقودة (9)



مدينة صعود آتون المفقودة (10)



مدينة صعود آتون المفقودة (11)



مدينة صعود آتون المفقودة (12)



مدينة صعود آتون المفقودة (13)



مدينة صعود آتون المفقودة (14)



مدينة صعود آتون المفقودة (15)



مدينة صعود آتون المفقودة (16)