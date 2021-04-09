شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق" تتلقى عرضًا أمريكيًا لتنفيذ الخط السادس للمترو من الخصوص للمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للأنفاق عرضا أمريكيا لتنفيذ الخط السادس للمترو الممتد من الخصوص حتى المعادى بطول 30 كم، حيث تقدم بالعرض تحالف شركات أمريكية تقودها شركة بيكتل الأمريكية، وأبدت رغبتها في تنفيذ خط المترو الجديد بشراكة مع شركات محلية، مع التعهد بتقديم عرض تمويلى في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365" إن الشركة الأمريكية التي تقود التحالف طلبت البدء في إجراء الدراسات السابقة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى تنفيذ هذا المشروع وتدبير تمويله اللازم، وإنها التقت المسئولين بالهيئة القومية للأنفاق ونقلتهم إليهم عرضها، لافتة إلى أنه يجرى المفاضلة بين العرض الأمريكي وآخر كندى سبق وتقدمت به شركة بومباردييه العالمية.

وأضافت المصادر أن الخط السادس للمترو سيكون طوليا مــوازى للخط الأول (المرج ـ حلوان)، ويهدف على تخفيف الضغـط عـلى الخط الأول مع امتداده لأمـاكن مزدحمة بالسكان لا تصل إليها خطوط المترو الحاليـة، مشيرة إلى أن تدرس حاليا الخيارات التمويلية التي تقدمت بها الشركات العالمية لتغطية تكلفة المشروع.

وأوضحت المصادر أن الخط السادس يبدأ من منطقة الخصوص حيث التقاطع مع الطريق الدائرى، ليستمر بمحاذاة ترعة الاسـماعيلية حتى مـنطقة شـرق شـبرا الخيمة ممتدا حتى مـيدان السـواح متجها إلى شارع بـورسعيد حتى منطقة غمرة حيث التقاطع مع الخط الأول، ثم يمتد إلى باب الشعرية ليتقاطع مع الخط الثالث متجها إلى ميدان السيدة زينب ثم حديقة الفسطاط ليتقاطع مـع الخط الـرابع للمترو.

وأشارت المصادر أن الخط السادس سيصل مـنطقة المعادى الجديدة بجوار منطقة القمر الصناعى، شاملا 24 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، بحيث تمتد المرحلة الأولى في المسافة من منطقة الخصـوص وحتى غمرة بطـول 13.3 كم شاملة عدد 12 محطة وستكون عبر كوبرى علوى نتيجة وجود نفق الصرف الصحى الرئيسى مـحافظة القاهرة، بينما تمتد المرحلة الثانية من غمرة حتى المعادى وسيكون مسارها نفقى شاملا 12 محطة أيضا.

وأكدت المصادر إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 4 مليار دولار، وأنه جارى تحديد المناطق المطلوب نزع ملكيتها لإنشاء المحطات وتسير مساره، لافتة إلى أن طاقته التصميمة ستصل إلى 2 مليون راكب يوميا، وأنه سيساهم هذا الخط فى تخفيف الضغط على الخط الأول للمترو الذى تعدى طاقته القصوى.

ولفتت المصادر إلى أن الخط السادس سيتقاطع مع الخط الأول فى محطة غمرة والخط الرابع فى محطة الفسطاط المدرجة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع المارة بشارع الهرم، وسيشمل 12 محطة نفقية و12 محطة أخرى علوية سيسير مسارها عبر كوبرى علوى، مشيرة إلى أنه مخطط يعمل بالخط السادس بعد تشغيله 65 قطارا.