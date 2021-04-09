خاص| أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على فيديو محمد رمضان: "كل برغوت على قد دمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- علاء حكيم:

علق الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، على فيديو الفنان محمد رمضان، الذي ظهر فيه وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، عقب حكم المحكمة بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري.

وقال أبو اليسر في فيديو حصري لـ"الخليج 365": "في ناس كتير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجهها الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولو بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد تاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج تلاجته، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابت طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها حيث قال رمضان: "أنا مادخلتش كابينة الطيران بدون إذنه، أنا كنت في قمرة القيادة بس أنا مش قعدت في الكنترول، أنا مستاء جدًا من اللي حصله ووقفه عن العمل، حاجة تزعل فعلًا".

بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه مصري تعويضًا عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

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