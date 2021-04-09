شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أخصائية تمريض وزوجها للنيابة العامة في واقعة تزوير بأوراق رسمية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير في مستندات رسمية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، بشأن تلاعب أخصائية تمريض بالتعاون مع زوجها المنتحل صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية في الطلب المقدم بإسمها لمحافظ المنوفية والتلاعب في مضمون التأشيرة، بما يعد ذلك تزوير في المحررات الرسمية واستخدام ذلك التلاعب بتقديم الطلب للجهات المختصة.

ثبت من خلال التحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية قيام موظفة «أخصائية تمريض» بالتعاون مع زوجها في إرتكابهما واقعة تلاعب وتزوير في الطلب المقدم بإسمها للسلطة المختصة للموافقة على نقلها من المركز الصحي للغسيل الكلوي بميت خاقان التابع لمستشفى حميات شبين الكوم إلى مكتب الصحة بشبين الكوم.

وقد أكدت الإدارة العامة للشئون القانونية أن زوجها المذكور سالفاً قام بانتحال صفة وظيفة «مستشار عضو بهيئة قضائية» رغم عدم صحة ذلك بما يحوي ذلك محاولته إدخال الغش والإيهام بصفة وظيفية غير صحيحة بالمخالفة للقانون.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشدداً على محاسبة المقصرين.