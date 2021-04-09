شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لتصنيع الجبن الدمياطي والموتزريلا في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وحدة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة في مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيمان الجوهري، بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي برئاسة المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، في مديرية الزراعة بالإسكندرية، أمس دورة تدريبية بعنوان «التصنيع الغذائي وتصنيع منتجات الألبان».

وحاضرت المهندسة هند حسين مسؤول الإرشاد البيئي بالمديرية، في الدورة بعرض تقديمي للحضور من خلال تناول بعض النقاط الرئيسية للموضوع من بينها طرق صناعة بعض أنواع الجُبن منزلياً، والجُبن الدمياطى ( البراميلى- الطري- الجاف)، واللبنة- الموتزريلا- الريكوتا .

وقامت بالرد على جميع استفسارات وتساؤلات جميع الحضور.

يأتي تنظيم الدورة التدريبية قبل أيام من قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تكثر فيه الحاجة إلى تناول الألبان والجبن خاصة في وجبة السحور.