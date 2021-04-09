شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تختتم زيارتها إلى شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، والتي استمرت على مدار ثلاث أيام متتالية.

وقامت الوزيرة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قصر ثقافة العريش، وذلك بعد 10 سنوات من الإحلال والتجديد والتجهيز، بجانب تفقد منفذ بيع الكتب الملحق بقصر الثقافة العريش والذي يضم مختلف اصدارات هيئة قصور الثقافة من الدراسات الشعبية والتى تتناول الهوية، النصوص المسرحية، وغيرها من السلاسل المتنوعة.

وشهدت الوزيرة حفلًا لفرقة الموسيقى العربية بالأوبرا بمسرح قصر الثقافة، تضمن باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية اداها كل من ياسر سليمان، رحاب مطاوع، نهاد فتحي، وليد حيدر، إلى جانب لوحات فنية لـ 7 فرق تابعة لقصور الثقافة هي مطروح، بورسعيد، اسوان، سوهاج، الشرقية، الحرية بالاسكندرية، العريش عبرت عن الفلكلور الشعبى في كل محافظة إلى جانب استعراضاً جماعيا نجح في تجسيد التمازج الثقافي الذي يميز الشخصية المصرية من تصميم محمد قذافي، موسيقى وكلمات محمد مصطفى، الديكور للمهندسين محمد هاشم ومحمد جابر، واخراج الفنان هشام عطوة .

يشار إلى أن قصر ثقافة العريش تبلغ مساحته الكلية للقصر 1950متر مربع ومكون من مبنى أرضي وطابقان وسطح ويضم الدور الأرضي مسرح يتسع لعدد 700 مشاهد، غرف للفنانين، قاعة فنون شعبية، غرف خدمات، منفذ بيع الكتب، غرف متعددة الأغراض، أما الدور الأول فيضم بلكون المسرح، مكتبة الطفل بها 2000 كتاب ومجلة قطر الندى واصداراتها للمكفوفين بطريقة برايل، نادي العلوم، نادي المرأة، قاعة موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات، قاعة الندوات، غرف إدارية، قاعات متعددة الأنشطة، كما يحتوى الدور الثانى على قاعة تدريب الفنون الشعبية، مكتبة عامة، غرف ادارية وخدمات.