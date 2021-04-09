شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر تشهد نشاطا سريعا للرياح وارتفاعا في الأمواج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن البحر الاحمر نشاطا سريعا في حركة الرياح اليوم الجمعة، وانخفاضا نسبيا في درجة الحرارة، وارتفاع في الأمواج على مسطح البحر.

ولم تتاثر الحركة الملاحية أو الأنشطة البحرية السياحية بمدينة الغردقة بسرعة الرياح، فيما انتظمت الحركة الملاحية بمينائي سفاجا والغردقة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس اليوم، الجمعة الموافق 9 أبريل، إذ يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، شمال الصعيد، والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على القاهرة الكبرى، والوجة البحري، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى الظواهر الجوية التي يشهدها الطقس اليوم، حيث من المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق منالقاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، كما نوهت الأرصاد إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.