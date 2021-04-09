شكرا لقرائتكم خبر عن «علي عتبات الشهر الكريم».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «علي عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، علي استقبال الشهر الكريم بقلوب مخلصة تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله وكرم مغفرته.

وشدد جمعة، علي اغتنام نفحات الشهر الكريم بالتوبة النصوحة والتكافل والتعاون والتراحم والعطاء، حتي لا يكون بيننا جائح ولا مسكين ولا محتاج الا قضينا حوائجهم وأغنيناهم ذل السؤال في الشهر الكريم.

وقال إنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.