شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 .. رابط الاستعلام ومواعيد السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل 2021، والتي تعبر عن استهلاك الفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس 2021، خلال أقل من أسبوع وتحديدًا يوم 15 إبريل 2021، وأعلنت الشركة عن جدول مواعيد السداد والسماح التي يستطيع المواطن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون غرامة أو منع المشتركين من الاتصال لعدم سداد الفاتورة.

يوم 15 إبريل 2021: موعد إصدار فاتورة شهر إبريل.

يوم 14 مايو 2021: انتهاء فترة شهر السماح المحدد من الشركة لسداد فاتورة الأرضي .

يوم 15 مايو 2021: موعد تحويل خط التليفون الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط لغير المسددين.

يوم 14 يونيو 2021 : موعد انتهاء شهر السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

يوم 15 يونيو 2021 : موعد قطع الخدمة ورفع الخط مؤقتًا وفرض غرامة التأخير على المشتركين غير مسددي للفاتورة.

تستطيع اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021 الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق استخدام رقم التليفون وكود المحافظة، وتسطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الضغط هــنــــــــــا .

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