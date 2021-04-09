شكرا لقرائتكم خبر عن توفير كميات إضافية من المواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد «سمري»، في بيان، إلى توفير كميات كافية من الدقيق والزيت والسكر، علاوة على توفير حصص اضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان، وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من ياميش رمضان بأسعار مخفضة .

أشار «سمري»، إلى تشغيل المخابز طوال اليوم خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى توفير حصص إضافية من الوقود والدقيق والقمح بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي.

وأوضح أن هناك رقابة تموينية وحملات مشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، علاوة على الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات .