شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. انتشار أمنى بمحيط ستاد السلام لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزز أجهزة الأمن، خلال الساعات المقبلة من تواجدها بمحيط ستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم الجمعة بالجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتحرص الأجهزة الأمنية على الانتشار الأمني قبل انطلاق المباراة، وتأمين الفريق الضيف وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وشاهد الجهاز الفني للأهلي عدد من مباريات سيمبا لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق التنزاني، وتحديد أسلوبه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة الغد، رغم غياب الدوافع عن الفريق الأحمر في موقعة السلام.

ويفكر موسيمانى وجهازه المعاون فى تطبيق سياسة التدوير بمباراة سيمبا ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين، لاسيما أنه يواجه ضغط كبير فى المباريات خلال شهر أبريل الجارى، حيث يخوض 8 مباريات على مستوى الدورى الممتاز المصرى أو دورى أبطال أفريقيا.