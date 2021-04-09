شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق الامتحانات التكميلية للصف الثالث الإعدادي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انطلاق الامتحانات التكميلية للصف الثالث الإعدادي بشمال سيناء، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة يومين.

وأضاف «رضوان»، أن الامتحانات التكميلية للطلبة الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول أو الحاصلين على أقل من 50 % في الامتحان، أو الحاصلين على أقل من 25% في مادة أو أكثر في الامتحانات.

أشار إلى أن الامتحان على مدار يومين، وهي عبارة عن اختيار من متعدد، لافتا إلى أن اجتياز الامتحان شرط أساسي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث تتولي الإدارات التعليمية الإشراف على العملية الامتحانية.

وأوضح «رضوان» أن الأحد المقبل سيمتحن الطلاب مادتي اللغة العربية والرياضيات، ويوم الإثنين اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية.