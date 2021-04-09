شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة الجديد Aljadeed اللبنانية على القمريين نايل سات وعرب سات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر قناة الجديد اللبنانية Aljadeed TV واحدة من أكثر القنوات اللبنانية متابعة من المشاهدين في الدول العربية، خصوصًا مصر وسوريا وفلسطين، ويهتم المواطنون فى تلك الدول العربية بمتابعة البرامج التى تقدمها خصوصًا المسلسلات، وتبث القناة برامجها عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

نشأت قناة الجديد اللبنانية عام 1992 وهي مملوكة لرجل الأعمال اللبنانى تحسين الخياط، وكان اسمها وقتها NEW TV ، وتم وقف القناة لمدة عام في سنة 2001، وعادت مرة أخرى للعمل فى احتفال كبير تحت الاسم الحالي.

شهدت قناة الجديد مؤخرًا عدة تغييرات في ترددات القناة والتى تبث برامجها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات:

التردد : 12130

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جودة القناة: HD.

التردد : 11977

معدل الترميز 27500

إسم القناة على الرسيفر Aljadeed TV HD

تقوم قناة الجديد الفضائية بتقديم بث مباشر عبر موقعها الرسمى على شبكة الانترنت وكذلك عبر قناتها على موقع يوتيوب، وتبث القناة أخبارها عبر صفحتيهاعلى موقعي «فيس بوك» و«تويتر».

تقدم قناة Aljadeed TV إلي جانب المسلسلات العربية والمحتوى الترفيهى عددً من البرامج منها:

برنامج «الحدث» من تقديم الإعلامية سمر أبوخليل، والذى يعرض الأخبار السياسية فى لبنان والوطن العربى.

برنامج «عمشانشو»: والذى يقدمه الإعلامي أبوطلال الصيداوي، والذى يهتم بتقديم المحتوى السياسى والإجتماعى والإقتصادى والذى يقدمه المذيع بطريقة كوميدية.

برنامج «تحت السيطرة»: وتقدمه الفنانة والإعلامية أروى، تستضيف خلاله المشاهير والفنانين فى برنامجها وهو برنامج «توك شو».

برنامج «غفران»: والذى تقدمه الكاتبة والإعلامية اللبنانية مريم نور.

برنامج «أنا هيك»: والذى يقدمه الإعلامى نيشان، ويستضيف خلاله المشاهير لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام.

برنامج «طوني خليفة»: والذى يناقش خلاله طونى خليفة القضايا العربية واللبنانية وكذلك أهم الأحداث في الوطن العربي.