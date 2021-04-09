شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء : شتوي دافئ وسطوع للشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس شتوي دافئ خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، وسطوع للشمس على مختلف مدن المحافظة نهارًا، بجانب رياح خفيفة على مختلف أنحاء المحافظة.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية متابعة الظروف الجوية بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فيما أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف أنحاء المحافظة.