شكرا لقرائتكم خبر عن «المغرب» يزداد دقيقة يوميًا .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية اليوم الجمعة 9-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:



موعد صلاة الفجر 4.09 ص موعد الشروق 5.39 ص موعد صلاة الظهر 12.02 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.25 م موعد صلاة العشاء 7.45 م الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954