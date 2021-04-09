شكرا لقرائتكم خبر عن «المغرب» يزداد دقيقة يوميًا .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية اليوم الجمعة 9-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:
موعد صلاة الفجر 4.09 ص
موعد الشروق 5.39 ص
موعد صلاة الظهر 12.02 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.25 م
موعد صلاة العشاء 7.45 م
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الوضع في مصر
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