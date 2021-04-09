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«المغرب» يزداد دقيقة يوميًا .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الاسكندرية اليوم الجمعة 9-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 4.09 ص

موعد الشروق 5.39 ص

موعد صلاة الظهر 12.02 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.25 م

موعد صلاة العشاء 7.45 م

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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