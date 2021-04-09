شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقدم 204 معاهد للاعتماد خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تقدم 204 معاهد أزهرية للاعتماد خلال العام الدراسي 2020/ 2021م، حيث انطلقت زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمعاهد الأزهرية المتقدمة للحصول على شهادة الاعتماد، حيث تشمل الزيارات معاهد بالمراحل المختلفة (الابتدائية /الإعدادية / الثانوية).

وأكد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، دعم جميع القيادات بالأزهر الشريف لملف اعتماد المعاهد الأزهرية تحقيقًا للجودة والتميز، وقد قبلت مؤسسة الأزهر الشريف التحدي في ظل فيروس كورونا، وقدمت هذا العام أكبر عدد معاهد أزهرية في عام واحد منذ إنشاء الجودة بالأزهر حتى تاريخه، كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية مع جميع العاملين والمتعلمين وفرق المراجعة المكلفة من هيئة الجودة لضمان تحقيق أقصى درجة أمان ممكنة.