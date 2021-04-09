شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. تعرف على أطول أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة تتبقى على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء المقبل 13 أبريل.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا، والتى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فيكون أخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان، هو أطول أيام الشهر المعظم من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و 35 دقيقة .

وتصل مدة ساعات الصيام آخر أيام رمضان 15 ساعة و 35 دقيقة، وصلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين المقبل الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد المقبل الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهــــر شعبان 1442هـ، وتكون غــرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.