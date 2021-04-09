شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انتهاء شكاوى أخطاء القراءات.. ونبحث إطلاق تطبيقات للسداد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ومكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة لم تعد تتلقى شكاوى من المواطنين بسبب أخطاء القراءات بفواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، موكدًا أن معظم شكاوى الفواتير إن وجدت تكون نتيجة ارتفاع قيمة الفاتورة أو خطأ فى الحساب.

أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا توجد أزمة فى التحصيل بسبب شركات توزيع الكهرباء، كاشفا أن أزمة التحصيل الأساسية هى رفض بعض المواطنين سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خاصة وأن الوزارة لا تتلقى شكاوى من عدم التحصيل ولكن معظمها اعتراض على قيمة الفاتورة.

وأوضح أنه لا يمكن الاستغناء عن العاملين بإدارة التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، ولكن الوزارة تستهدف التوسع فى التحصيل الالكترونى لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للاشهر الماضية الكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط ، لافتا الى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تبحث حالياً إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتمكن المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونيًا.