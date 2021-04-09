شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا رمضان" بمدينة نصر يستقبل المواطنين لليوم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل معرض "أهلا رمضان" استقبال المواطنين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر لليوم الخامس، حيث يتم طرح مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمشاركة 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء يوميا ويستمر حتى 12 أبريل الجارى.

وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتي" فى تخفيضات أهلا رمضان، كما ستقوم الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها، كما أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد افتتح مساء الأحد الماضي معرض "أهلا رمضان "، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بينما بدأ المعرض فى استقبال المواطنين اعتبارا من صباح يوم الاثنبن الماضى.