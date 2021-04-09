شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة في جميع المحافظات والمدن المصرية اليوم الجمعة 9 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2021 في جميع المدن المصرية، والذى أعدته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذى يوضح مواعيد صلاة المسلمين اليوم الجمعة.

ويعرض الجدول مواعيد صلوات المسلمين الخمس المفروضة بالإضافة موعد شروق الشمس في المدن المصرية المحددة، وذلك وفق الجدول المنشور على موقع دار الافتاء المصرية والذى يحدد مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة عن اليوم الجمعة 9 إبريل 2021 .

المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 4:6 ص 5:35 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م الأسكندرية 4:9 ص 5:39 ص 12:2 م 3:36 م 6:25 م 7:45 م طنطــا 4:5 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:40 م المنصورة 4:3 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:31 م 6:19 م 7:39 م الزقـازيق 4:4 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م أسيــوط 4:11 ص 5:38 ص 11:57 ص 3:28 م 6:17 م 7:34 م سـوهاج 4:10 ص 5:36 ص 11:55 ص 3:25 م 6:14 م 7:31 م بنى سويف 4:8 ص 5:37 ص 11:57 ص 3:30 م 6:18 م 7:37 م المنـيـا 4:11 ص 5:39 ص 11:59 ص 3:31 م 6:19 م 7:37 م قـــنا 4:6 ص 5:32 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:26 م أســوان 4:9 ص 5:33 ص 11:50 ص 3:18 م 6:7 م 7:22 م مطـروح 4:19 ص 5:50 ص 12:13 م 3:47 م 6:36 م 7:57 م الغردقـة 4:0 ص 5:27 ص 11:46 ص 3:17 م 6:6 م 7:23 م الخارجـة 4:17 ص 5:42 ص 12:1 م 3:30 م 6:19 م 7:35 م الإسماعيلية 4:1 ص 5:31 ص 11:53 ص 3:27 م 6:15 م 7:35 م دميـاط 4:1 ص 5:32 ص 11:54 ص 3:29 م 6:17 م 7:38 م السـلوم 4:27 ص 5:58 ص 12:21 م 3:56 م 6:44 م 8:5 م نويـبع 3:54 ص 5:22 ص 11:43 ص 3:16 م 6:4 م 7:23 م حلايــب 3:56 ص 5:19 ص 11:35 ص 3:1 م 5:51 م 7:5 م شرم الشيخ 3:57 ص 5:25 ص 11:44 ص 3:16 م 6:5 م 7:22 م الفـيــوم 4:9 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:31 م 6:20 م 7:39 م 6أكتـوبر 4:7 ص 5:37 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:39 م كفر الشيخ 4:5 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:21 م 7:41 م الحامول 4:4 ص 5:35 ص 11:57 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م بلطيم 4:4 ص 5:35 ص 11:57 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م طابا 3:54 ص 5:23 ص 11:44 ص 3:17 م 6:5 م 7:25 م راس سدر 4:1 ص 5:30 ص 11:51 ص 3:24 م 6:12 م 7:32 م الطـــور 3:59 ص 5:27 ص 11:47 ص 3:19 م 6:8 م 7:26 م دهب 3:55 ص 5:23 ص 11:44 ص 3:16 م 6:4 م 7:23 م ابوزنيمة 4:0 ص 5:29 ص 11:49 ص 3:22 م 6:10 م 7:29 م راس غارب 4:0 ص 5:28 ص 11:48 ص 3:21 م 6:9 م 7:27 م القصير 4:0 ص 5:26 ص 11:44 ص 3:15 م 6:3 م 7:20 م برنيس 3:59 ص 5:23 ص 11:40 ص 3:7 م 5:57 م 7:12 م سفاجة 4:1 ص 5:27 ص 11:46 ص 3:17 م 6:5 م 7:22 م مرسى علم 3:59 ص 5:24 ص 11:42 ص 3:11 م 6:0 م 7:16 م شلاتين 3:59 ص 5:23 ص 11:39 ص 3:6 م 5:56 م 7:10 م سيدى برانى 4:24 ص 5:55 ص 12:18 م 3:53 م 6:41 م 8:3 م الضبعة 4:15 ص 5:46 ص 12:8 م 3:42 م 6:30 م 7:51 م العلمين 4:14 ص 5:44 ص 12:6 م 3:40 م 6:28 م 7:49 م واحة سيوة 4:30 ص 5:59 ص 12:19 م 3:53 م 6:41 م 8:0 م موط (الداخلة ) 4:23 ص 5:48 ص 12:6 م 3:36 م 6:25 م 7:40 م الفرافرة 4:24 ص 5:50 ص 12:10 م 3:41 م 6:29 م 7:46 م البويطى 4:18 ص 5:46 ص 12:6 م 3:38 م 6:26 م 7:45 م باريس 4:18 ص 5:42 ص 12:0 م 3:28 م 6:17 م 7:33 م المحلة الكبرى 4:5 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م الحمام 4:6 ص 5:36 ص 11:58 ص 3:32 م 6:20 م 7:41 م نجع حمادى 4:9 ص 5:34 ص 11:53 ص 3:23 م 6:12 م 7:28 م بورسعيـد 3:59 ص 5:30 ص 11:52 ص 3:27 م 6:15 م 7:36 م السـويس 4:1 ص 5:30 ص 11:51 ص 3:25 م 6:13 م 7:33 م العريـش 3:54 ص 5:24 ص 11:46 ص 3:21 م 6:9 م 7:30 م الطـــور 3:59 ص 5:27 ص 11:47 ص 3:19 م 6:8 م 7:26 م دمنـهـور 4:7 ص 5:38 ص 12:0 م 3:34 م 6:22 م 7:43 م ادفو 4:7 ص 5:32 ص 11:50 ص 3:19 م 6:9 م 7:24 م اسنا 4:8 ص 5:33 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:26 م الأقصر 4:7 ص 5:32 ص 11:51 ص 3:21 م 6:10 م 7:26 م القاهرة الجديدة 4:5 ص 5:34 ص 11:56 ص 3:30 م 6:18 م 7:38 م توشكى 4:16 ص 5:39 ص 11:56 ص 3:22 م 6:13 م 7:27 م الدلنجات 4:7 ص 5:37 ص 11:59 ص 3:34 م 6:22 م 7:43 م كاترين 3:58 ص 5:26 ص 11:46 ص 3:18 م 6:7 م 7:25 م