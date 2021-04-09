شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء الجديدة مطلع الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، بعدما تم الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.

ويستهدف من اشتراطات البناء الجديدة، حسب إعلان مسبق للحكومة، استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسىى ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، كما أنها ستتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وبضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

ونرصد أبرز المعلومات المعلنة حتى الآن:

بدء التطبيق التجريبى 1 مايوم لمدة شهرين.

-تعميم التطبيق فى باقى المدن بدايةً من 1 يوليو .

-استكمال أعمال البناء، للرخص السارية الموقوفة مسبقا بداية من 15 إبريل.

- يتم العمل على استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل.

- التوجيه لجميع الجامعات بتسريع العمل فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.