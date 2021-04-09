شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار (إبريل ومايو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل قليل نماذج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام عن شهري إبريل ومايو وذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن نظام الامتحانات الجديد.

وزارة التربية والتعليم تعلن نماذج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي - الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

نماذج اختبار الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

نماذج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية

نماذج امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية

وزارة التربية والتعليم تعلن جداول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عن شهري إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي عن شهر إبريل

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي عن شهر مايو

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر إبريل - الشعبة العلمية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر مايو - الشعبة العلمية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر إبريل - الشعبة الأدبية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر مايو - الشعبة الأدبية

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتحميل مفاهيم الاختبار إبريل ومايو

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت عدة قرارات اليوم بخصوص ضوابط تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وأيضًا ضوابط تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي لعام 2021، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ضوابط تقييم الطلاب الجديد.

وتتمثل الضوابط الجديدة فى تقييم الطلاب فى احتساب متوسط درجات الطالب في امتحاني شهري أبريل مايو لتصبح نتيجة الترم الثاني، كما تحتسب الدرجة بنسبة 100% الدرجة العظمى من المادة، بشرط حضور الطالب امتحان الفصل الدراسي الأول، وكذلك أداء الامتحان التكميلي في حال وجوده للمادة.

ويتم عقد الامتحانات المجمعة للطلاب بواقع ١٥ سؤالا لكل مادة بنظام اختيار من متعدد، ويكون زمن الإجابة ساعة واحدة، والإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة، وليس يكون الامتحان بأسلوب بابل شيت، ويتم تزويد كل طالب بورقة يكون فيها المفاهيم والقوانين الأساسية لكل مادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

ويتم عقد امتحان تكميلي لطلاب الصف الأول الثانوي وأيضًا طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول، قبل أداء الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل الحالي، وتكون الامتحانات بواقع 15 سؤالاً بأسلوب الاختيار من متعدد لكل مادة منفصلة، ويكون زمن الامتحان قدره ساعة واحدة، ويتم عقد الامتحان بمعرفة المدرسة، ولا يتجاوز عدد المواد التي يؤدي الطالب فيها الامتحان فى اليوم الواحد عن 3 مواد، ويعتبرإعلان أداء الامتحان التكميلي هو شرطًا أساسيًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حال ومواجهة الطالب مشكلة تقنية لم تُمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة، تعتبر نتيجة المادة اجتياز بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه، بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب، ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية «ضعيف» في مادة أو أكثر يكون للطالب الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

وأكدت وزارة التعليم في أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تعقد فى المدرسة التى يتبعها الطالب بعد امتحانات شهر مايو، على مستوى المدرسة وتكون تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأضافت وزارة التعليم أن الطلاب الذين لم يقوموا بأداء الامتحانات قبل توقف الدراسة، يتم امتحانهم في كامل المنهج، وسيتم امتحان الطلاب الذين أدوا الامتحانات سابقًا قبل توقف الدراسة في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

وصدرت تلك القرارات بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عنها الأسبوع الماضي وقيام وزارة التربية والتعليم باصدار ضوابط تقييم الطلاب هذا الاسبوع.