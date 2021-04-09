شكرا لقرائتكم خبر عن آخر جمعة فى شعبان.. أئمة المساجد يلقون خطبة اليوم بعنوان "على عتبات الشهر الكريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آخر جمعة فى شهر شعبان اليوم 9 أبريل، 27 شعبان، حيث من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الأحد المقبل هلال شهر رمضان المبارك.

وقررت وزارة الأوقاف تحديد موضوع آخر جمعة فى شهر شعبان، تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد"، مشددة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا فى سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في سياق متصل، تواصل وزارة الأوقاف حملة مكبرة لنظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار حرصها على تهيئة المساجد استقبالا للشهر المعظم .

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 89 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و13 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 102 مسجد، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(88) مسجدًا صيانة وترميمًا.