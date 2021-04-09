شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف وتطهير حي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، الخميس، أعمال الرصف بشارعي مزرعة البط وعزبة أفندينا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

كما تابع نائب المحافظ، أعمال تطهير وتعقيم مبنى الحي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والتأكيد على العاملين والمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تابع «حماد»، رفع الإشغالات بشارع ١٥ مايو، وأعمال النظافة والتجميل والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لفض المواقف العشوائية بنطاق المحور.