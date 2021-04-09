الارشيف / أخبار مصر

نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف وتطهير حي شرق شبرا الخيمة 

0 نشر
محمد محمود خليل 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف وتطهير حي شرق شبرا الخيمة  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، الخميس، أعمال الرصف بشارعي مزرعة البط وعزبة أفندينا، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

كما تابع نائب المحافظ، أعمال تطهير وتعقيم مبنى الحي والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والتأكيد على العاملين والمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تابع «حماد»، رفع الإشغالات بشارع ١٥ مايو، وأعمال النظافة والتجميل والتنسيق مع إدارة مرور القليوبية لفض المواقف العشوائية بنطاق المحور.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا