شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: شعار مجلس النواب مصلحة المواطن فوق كل اعتبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن شعار مجلس النواب أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شعار الأغلبية البرلمانية هي أغلبية المواطن، وهذا شعار اتخذه الحزب كونه مسارا تشريعيا أوصت به القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، فهذا الشعار يشمل الجميع ويتحرك الجميع من خلاله.