شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بأماكن العبور منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور المواطنين من قائدى المركبات وسائقى التكاتك والدرجات البخارية والمشاة الالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة للعبور الممثلة في الكبارى والمزلقانات القانونية والأنفاق، وذلك حرصا على حياتهم وسلامة أرواحهم وأرواح باقى المواطنين.

وطالبت هيئة السكة الحديد المواطنين بعدم استخدام أو إنشاء معابر غير قانونية على كافة خطوط السكة الحديد وعدم فتح أي معابر غير قانونية مغلقة، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين وسلامة مسير القطارات، وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بعد حادث تصادم قطارى سوهاج لضمان التشغيل الآمن والمنتظم للقطارات طبقا لمعايير السلامة ولائحة سلامة التشغيل، شملت متابعة مستمرة لأعطال الملفات الأرضية مع متابعة أجهزة التحكم الآلى (إيه تى سى) فى جرارات القطارات، وتلافى الملاحظات والتأكد من انتظام كافة أجهزة التحكم الآلى بالقطارات وعدم فصلها أثناء رحلات القطارات.

وشملت تعليمات السكة الحديد الجديدة وفق منشورها تكليف رؤساء الإدارات المركزية بهندسة السكة والرقابة على التشغيل والمناطق بالمراجعة على الطبيعة لموقف التهديات والملفات الأرضية وبمكان الإشعار ودسكات بداية التهدئة وتركات إعادة السرعة على مستوى خطوط الشبكة (طالع نازل)، ودراسة رفع السرعات بتلك المسافات بأقصى سرعة بعد إجراء اللازم لها حتى لو تطلب الأمر تغيير موقف التهدئة كل يوم طبقا لأعمال هندسة السكة بالمواقع ومراجعة ملفات التهدئة وأوامر الحركة المسلمة للسائقين.