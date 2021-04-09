شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال اجتماعه الأول لعام 2021، والذي عُقد يومي 7 و8 أبريل الجاري، قراراً بإعادة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي عن المجموعة الأفريقية للفترة 2021-2022. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023 خلال الدورة الأولي لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2019.

وقد أعرب السفير خالد الأبيض، مندوب مصر الدائم لدي البرنامج، عن سعادته بإعادة انتخاب مصر، وعن خالص تقديره لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية لإعادة تولي مصر المنصب المشار إليه وثقتهم في قدرتها على تعزيز المصالح الأفريقية والدفاع عنها، كما أعرب عن تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق المشترك مع أعضاء المكتب الجدد بهدف تطوير أوجه عمل المجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة ودعم سكرتارية البرنامج لتسريع العمل نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة، أخذاً في الاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه المدن والمجتمعات الحضرية على إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي نجاح مصر في شغل منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي الجديد تتويجاً لجهود مصر ودورها الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقر البرنامج القُطري وكذا المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية في شتي المجالات ذات الصلة بتسريع تحقيق التنمية الحضرية والعمرانية الشاملة والمستدامة من بناء للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على ظاهرة العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكان.