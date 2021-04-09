شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو وموعد بدء التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة النقل لتحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق مماثلا للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الجارى إنهاء تنفيذه حاليا، وتقدم الخليج 365 في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه المشروع وموعد بدء تنفيذه خلال التقرير التالى:

1ـ أول مترو سيمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7.

2ـ سيضم 20 محطة.

3ـ الدراسات انتهت إلى إجراء بعض التعديلات بمسار خط سكة حديد أبو قير خلال تحويله مترو أنفاق تشمل إلغاء محطات وإضافة محطات جديدة.

4ـ المشروع يشمل التطوير الشامل للخط بوضعه الحالي من تجديد قضبان وتحديث إشارات ونظم اتصالات وتحكم وإنشاء محطات جديدة.

5ـ تم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب".

6ـ تقرر إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتماشى مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.

7ـ ستصل سرعته التصميمة إلى 80 كم/ س.

8ـ ستعمل قطاراته وفق زمن تقاطر 3 دقائق بين كل قطار.

9ـ سيكون مساره منعزلا تماما عن التقاطعات المرورية بطول مساره.

10ـ تكلفة المشروع تصل إلى 1.5 مليار يورو.

11ـ مخطط البدء في أعمال تنفيذ المشروع خلال العام الجارى بعد اختيار الشركة التي ستقوم بالتنفيذ.