شكرا لقرائتكم خبر عن الكراكة مهاب مميش الأكبر فى الشرق الأوسط تصل قناة السويس اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الكراكة مهاب مميش، وهى الكراكة الأكبر فى الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إلى قناة السويس، بعد إجراء كافة التجارب البحرية على الكراكة.

وبدأت الكراكة مهاب مميش رحلتها فى البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسى وفنيى هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيى الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وتعتبر الكراكة مميش، أضخم الكراكات فى الشرق الأوسط، التى تنضم لأسطول هيئة قناة السويس، حيث يصل وزنها إلى 48.2 ألف طن، بطول يصل إلى 216.7 متر، وعرضها يلبغ 43 مترًا.

ومن المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.

ووقعت هيئة قناة السويس عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، ينضمان إلى أسطول الكراكات بهيئة قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات إضافة إلى حفار بقدرة 4800 كيلو وات ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية.

ومن المنتظر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوى" أغسطس المقبل، وتعدان الكراكة مهاب مميش و"حسين طنطاوى"، الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولهما 147.5 متر، ويعملان فى أعماق 35 مترًا، كما جارى تطوير أسطول الكراكات الموجودة.