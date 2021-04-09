شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة: نتواصل مع العالم بـ144 لغة.. ونجحنا فى جذب عدد كبير من المدونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن الهيئة تتواصل مع العالم بـ144 لغة، ويجرى استخدام كافة المنصات، والاعتماد على المدونين الأجانب للترويج للسياحة، متابعا: نبنى على الإيجابيات وننتقى ما نتعامل معهم من المدونين على مستوى العالم، موضحا أنه خلال يناير وفبراير نجحنا في الإتيان بعدد كبير من المدونين على مستوى العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه يجرى رصد تفاعل المدونين، حيث إنهم يأتون بنتائج أفضل من الصفحات الرسمية الخاصة بالهيئة، مستطردا: نتعامل بمساحة كبيرة مع المدونين المصريين، حيث لدينا مدونون مصريون لديهم تأثير أكبر من المدونين الأجانب داخل مصر وخارجها.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إلى أن حفل المومياوات الملكية أحدث حالة زخم عالمية وكان له آثار ونتائج إيجابية كبيرة، حيث لم نجد هذا التفاعل العالمى على مستوى العالم قبل ذلك إلا في سباق الرئاسة الأمريكية، موضحا تدشين حملة على السوشيال ميديا للترويج للاحتفالية قبل الحفلة وكانت موجهة للأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح 20 متحفا، بجانب اكتشافات آثرية عديدة ساهمت في تكوين صورة ذهنية للمواطنين على مستوى العالم عن مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إلى أن معدلات السياحة المصرية من 30 إلى 40% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمى، حيث إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن معدلات السياحة في العالم بسبب فيروس كورونا من 10 – 25%، ما يؤكد أن موقعنا جيد للغاية في النشاط السياحى عن دول أخرى.